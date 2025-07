Expo Gospel 2025 marca retorno histórico nas areias da Praia do Forte neste fim de semana

Depois de sete anos, a Expo Gospel está de volta, e promete fazer história em sua primeira edição nas areias da Praia do Forte, em Cabo Frio. O evento, organizado pela Catedral das Assembleias de Deus de Cabo Frio, com apoio da Prefeitura, acontece nesta sexta (4) e sábado (5), com entrada gratuita, shows cristãos nacionais e locais, sorteios e estrutura completa à beira-mar.

A expectativa é de um público de cerca de 20 mil pessoas na sexta-feira e 50 mil no sábado, totalizando aproximadamente 70 mil participantes nos dois dias de programação. Esta será a maior edição já realizada do evento, que une fé, música e celebração em um dos pontos mais simbólicos da cidade.

O palco já está sendo montado e, ao longo da orla, 14 boxes de diferentes denominações evangélicas estarão vendendo alimentos e bebidas, com toda a renda revertida para ações das igrejas locais. Além da programação musical, o evento contará com a presença de lideranças religiosas de Cabo Frio, que estarão orando e abençoando a cidade.

“A Expo Gospel volta a acontecer, e em grande estilo aqui na Praia do Forte, um lugar especial para todos nós. Esse, sem dúvida, é maior evento gospel que Cabo Frio já recebeu. Será um momento de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, reunindo famílias e amigos para dias de muita alegria e bênçãos. Tenho certeza de que será inesquecível para Cabo Frio”, disse o prefeito, Dr. Serginho.

Segundo o pastor Samuel Gonçalves, responsável pela organização, a proposta é unir fé, música e ação social em um ambiente acessível a todos.

“A Expo Gospel é mais do que um evento. É um momento de comunhão, de evangelismo e de bênçãos sobre Cabo Frio. Esperamos todos de braços abertos, para adorar e viver dias inesquecíveis na presença de Deus”, destacou.

O cantor Livingston Farias, que também está na organização, reforça o impacto do evento na cidade.

“A retomada da Expo Gospel em um espaço tão simbólico como a Praia do Forte é uma forma de levarmos fé e esperança a um número ainda maior de pessoas. É mais do que um evento musical; é um momento de encontro espiritual e de comunhão com a cidade”.

A programação começa nos dois dias a partir das 18h, com o DJ Matheus Sherman abrindo a noite com música eletrônica gospel a partir das 18h30. Na sexta-feira (4), os artistas locais Felipe Guevel e Evelyn Vitória se apresentam às 20h, seguidos pelo cantor Ton Carfi, às 21h, e pela banda Novo Som, às 22h30.

No sábado (5), o público acompanha, a partir das 20h, os shows de Raquel Garcia, Dammy Campos e Éder Godoy (Louvor de Rua). Às 20h30, a cantora Maria Pita sobe ao palco, seguida por Marcos Salles e banda às 21h30. O encerramento da noite fica por conta do cantor Téo Rubia, às 22h30.

Serviço:

Expo Gospel 2025 – Praia do Forte, Cabo Frio

Entrada gratuita

Sexta-feira (04/07)

18h30 – DJ Matheus Sherman

20h – Felipe Guevel e Evelyn Vitória

21h – Ton Carfi

22h30 – Novo Som

Sábado (05/07)

18h30 – DJ Matheus Sherman

20h – Raquel Garcia, Dammy Campos e Éder Godoy (Louvor de Rua)

20h30 – Maria Pita

21h30 – Marcos Salles

22h30 – Téo Rubia