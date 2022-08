Exposição “Da Mãe África ao Antigo Cabo Frio” começa nesta sexta no Mart

O Museu de Arte Religiosa e Tradicional, situado no Antigo Convento de Nossa Senhora dos Anjos, vai receber, a partir das 16h, desta sexta-feira, a exposição artística “Da Mãe África ao Antigo Cabo Frio”, com obras de Edimar Freitas Lopes. São 19 telas pintadas com tinta óleo, tinta acrílica e outros recursos, que dialogam com os temas das pinturas.

A exposição apresenta a região da antiga Cabo Frio, a partir de memórias de descendentes de africanos escravizados, trazidos para a cidade onde eternizaram sua cultura e religiosidade. As obras já foram expostas em escolas públicas da cidade; na Biblioteca Municipal Professor Walter Nogueira; e em espaço aberto na Praça São Benedito, no bairro da Passagem.

Na abertura, está programada uma visita mediada pela exposição, com as monitoras do Mart/Ibram, além da participação do artista e apresentação de capoeira com o grupo Vozes D’África, do Mestre Pingo. Nos próximos meses serão organizadas oficinas, manifestações culturais, rodas de conversa com o autor, e diversas outras ações educativas.

O Mart fica no Largo de Santo Antônio, s/nº, no Centro. A exposição fica aberta para visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. Para o agendamento de visitas mediadas, o interessado deve entrar em contato pelo e-mail: mart.educativo@museus.gov.br

O AUTOR

Edimar Freitas Lopes nasceu em Duque de Caxias (RJ) há 49 anos e é professor de biologia. Chegou em Cabo Frio para trabalhar e ficou apaixonado pela cidade e sua história, quando decidiu se mudar de vez para a cidade.

Descobriu seu talento para a arte há seis anos, após viver momentos pessoais difíceis. Seus principais trabalhos artísticos são voltados a temas de importância para os dias atuais, como a obra “Cores da Mata”, que aborda a reflexão sobre a preservação ambiental na região e “Da Mãe África ao Antigo Cabo Frio”, tema de importância sobre memória e pertencimento da cultura afro na nossa história.