Exposição de Veículos Antigos de Arraial do Cabo chega a 8ª edição no final de semana

A tradicional Exposição de Veículos Antigos, volta a Arraial do Cabo em sua 8ª Edição, durante os dias 11 e 12 de Março. O evento acontece na Orla Flávia Alessandra, na Praia Grande e traz aproximadamente 200 veículos antigos e conta com a participação de mais de 25 clubes automotivos.

Venha prestigiar o brilho dessas relíquias em uma exposição com muita música, cultura e diversão. Para quem deseja participar com seu veículo antigo, poderá se inscrever através do WhatsApp 22 98821-5003. O participante deverá fazer uma contribuição em donativos, que serão distribuídos para entidades carentes da cidade e também receberá um kit de boas vinda após a inscrição do automóvel.