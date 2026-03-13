Exposição de Veículos Antigos volta à orla da Praia Grande em Arraial do Cabo

Evento chega à 11ª edição entre os dias 20 e 22 de março, reunindo carros clássicos, feira de antiguidades, gastronomia e programação cultural

A orla da Praia Grande, em Arraial do Cabo, receberá a 11ª Exposição de Veículos Antigos, entre os dias 20 e 22 de março de 2026. O evento reunirá apaixonados por carros clássicos e o público em geral para três dias de exposição, cultura e lazer.

A programação contará com exposição de veículos antigos, além de feira de antiguidades, food trucks, área de chopp, sorteios, premiações e shows, transformando o espaço em um ponto de encontro para admiradores de relíquias automotivas e para famílias que desejam aproveitar o fim de semana na cidade.

Na sexta-feira (20), as atividades começam a partir das 16h. Já no sábado (21) e no domingo (22), o público poderá visitar o evento a partir das 8h.

A 11ª Exposição de Veículos Antigos de Arraial do Cabo é uma realização da Amantes de Veículos Antigos (AVA) de Arraial do Cabo e conta com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Governo e Eventos. A programação completa do evento será divulgada em breve.