Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador começa nesta quinta em Tamoios

O Parque de Exposições da Fazenda Campos Novos, em Tamoios, vai receber mais uma Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador. O evento está inserido na programação do projeto Caminho Agro Rio e terá início nesta quinta-feira (6), a partir das 8h30. A atividade tem como objetivo fomentar o agronegócio, divulgar a raça e incentivar o pecuarista local com atividades que vão reunir criadores de todo o país.

Todos os cavalos inscritos vão participar de competições de morfologia, marcha batida e marcha picada para machos e fêmeas, em provas com diversas premiações. Até o dia 9 de outubro, no mesmo local terá feira agropecuária com espaço para exposição e criação de animais, incluindo pôneis, mini vacas e cavalos, além de stands com espaço para exposição e valorização do artesanato local.

A agenda musical também está repleta de atrações, com shows de Marcynho Sensação, Trio Forrozão, Vou Zoar, Suel e artistas locais, durante todos os dias. A abertura terá início a partir das 20h, e as atrações principais começam às 23h30.

O projeto Caminho Agro Rio é uma realização da Excess Produções e conta com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, com o patrocínio da Enel Distribuição Rio, e incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador será realizada pela Expresso Eventos e pela Associação de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio.

Confira a programação completa:

6 a 9/10 – Exposição Agropecuária e Mangalarga Marchador

Programação Musical:

6/10 – Marcynho Sensação

7/10 – Trio Forrozão

8/10 – Vou Zoar

9/10 – Suel