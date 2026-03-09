Faixas de jiu-jitsu furtadas em projeto social são recuperadas em Cabo Frio

Faixas de jiu-jitsu furtadas de um projeto social da Apae de Cabo Frio foram recuperadas pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (6). Do total levado, 39 das 52 faixas foram encontradas, além de um kimono usado nas atividades com os alunos.

O furto ocorreu no dia 27 de fevereiro, na data em que os estudantes participariam da graduação, cerimônia que marca a mudança de faixa no esporte. O caso mobilizou alunos, familiares e apoiadores do projeto.

Segundo a PM, o serviço de inteligência do 25º Batalhão iniciou buscas para localizar os responsáveis e o material. A polícia recebeu informações de que um homem estava oferecendo as faixas para venda no bairro Jardim Caiçara.