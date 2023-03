Faraó dos Bitcoins é exposto em transferência milionária de R$174 milhões pela GAS Consultoria

A empresa BlockSeer, especializada em crimes cibernéticos e financeiros, descobriu uma movimentação de R$ 174 milhões, feita por Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó dos Bitcoins, em carteira de bitcoins relacionada à GAS Consultoria e Tecnologia. As operações ocorreram entre 28 de fevereiro e 5 de março.

De acordo com a empresa, as operações foram descobertas por técnicos que são peritos com certificação em blockchain, que usam as ferramentas de última geração, a Reactor, para descobrir fraudes com criptomoedas nas redes blockchain – livros-razões que computam todas as transações mundiais.

Segundo esses técnicos, fora constatadas quatro operações de transferência da carteira relacionadas à GAS para destinatários desconhecidos. A primeira, no dia 28 de fevereiro, no valor de R$ 11,7 mil – para os técnicos, o valor foi baixo porque a pessoa responsável queria fazer um teste. No mesmo dia, minutos depois, ocorrem mais duas transferências, uma de R$ 11,1 milhões e a outra de R$ 152 milhões. No dia 5 de março, em nova transação, saíram da carteira mais R$ 11,1 milhões.

A BlockSeer associou as operações à GAS porque a carteira em questão é citada no processo judicial que foi instaurado contra Glaidson e outros sócios pela prática de crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.