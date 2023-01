‘Faraó dos Bitcoins’ é transferido para presídio federal em Catanduvas, no Paraná

O ex-garçom e presidente da GAS Consultoria e Tecnologia, Glaidson Acácio dos Santos, é transferido na manhã desta quarta-feira para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná.



O pedido foi feito pelo juiz da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marcello Rubioli, há cerca de um mês, e deferida pelo juiz federal corregedor do Paraná, Paulo Sérgio Ribeiro. Glaidson, conhecido como “Faraó do Bitcoins”, é apontado pelo Ministério Público do Rio como chefe de uma “tropa” armada para monitorar e até matar concorrentes no mercado das criptomoedas.