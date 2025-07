Feira da Massambaba, em Arraial do Cabo, com edição especial no próximo sábado

A Feira Turística e Cutural da Massambaba retorna no próximo sábado (26), a partir das 17h, na Praça Maria Perez, no distrito de Monte Alto. Dessa vez, as atrações musicais são artistas do pagode, o cantor Arthur Pimenta e os Grupos Balaco Baco e 22 Minutos no Coração prometem animar o evento.

Além dos tradicionais estandes de artesanato, cultura e gastronomia, essa edição conta ainda, com o apoio especial do Governo do Estado do Rio de Janeiro, TurisRio e a prefeitura municipal de Arraial do Cabo por meio da Secretaria de Turismo e a Funtec Ambiental, que fará uma exposição sobre a temporada de baleias.

O evento é aberto ao público e tem o intuito de fortalecer os pequenos empreendedores e oferecer atividades de lazer e turismo de qualidade para a comunidade local.