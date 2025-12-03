Feira de Adoção Animal acontece neste sábado em Cabo Frio

A Superintendência de Proteção Animal de Cabo Frio promove, neste sábado (6), mais uma edição da Feira de Adoção Animal. O evento será realizado na Rua Itajuru, nº 327, no Centro, das 9h30 às 13h, com o objetivo de encontrar lares responsáveis para cães e gatos acolhidos e acompanhados pelo Canil Municipal.

Durante a feira, os visitantes poderão conhecer animais de diferentes portes e idades, aptos tanto para companhia quanto para guarda. Todos os pets já receberam a primeira dose de vacina e continuarão tendo acompanhamento veterinário da Prefeitura após a adoção. As famílias adotantes também terão direito à castração gratuita do animal no período indicado.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

Serviço

Feira de Adoção Animal – Centro

Data: 06 de dezembro (sábado)

Horário: 9h30 às 13h

Local: Rua Itajuru, nº 327, Centro (em frente a uma loja de rações)