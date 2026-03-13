Feira de Adoção Animal de Cabo Frio tem nova edição neste sábado 

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca, realiza neste sábado (14/03), das 9h30 às 13h, mais uma edição da Feira de Adoção Animal. A ação acontecerá na Rua Itajuru, nº 68, no Centro, com o objetivo de incentivar a adoção consciente de cães e gatos acolhidos pelo Canil Municipal.

Durante a feira, o público poderá conhecer animais de diferentes portes, idades e perfis, todos aguardando a oportunidade de ganhar um novo lar. Os pets disponíveis para adoção já receberam a primeira dose de vacinação e seguem acompanhados pela equipe veterinária da Prefeitura. Após a adoção, os novos responsáveis também poderão ter acesso ao serviço de castração gratuita, conforme critérios técnicos relacionados à idade e às condições de saúde do animal.

A superintendente municipal de Proteção Animal, a médica-veterinária Fenela Assed, destaca que a iniciativa contribui para mudar a realidade de animais resgatados. “A adoção responsável representa cuidado e comprometimento. Nosso papel é garantir que esses animais estejam aptos para começar uma nova etapa ao lado de famílias que ofereçam amor e proteção”, afirmou.

Para adotar um animal, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto, além de comprovante de residência.

Mais informações sobre a feira e sobre os serviços oferecidos pelo Canil Municipal podem ser obtidas pelo WhatsApp (22) 99778-2216 (somente mensagens, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h) ou pelo e-mail canilmunicipal@cabofrio.rj.gov.br.

Serviço

Feira de Adoção Animal

Data: sábado, 14 de março

Horário: das 9h30 às 13h

Local: Rua Itajuru, nº 68 – Centro (em frente à loja de rações)