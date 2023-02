Feira do Produtor Rural de Cabo Frio completa dois anos com edição especial neste sábado 

A Feira do Produtor Rural de Cabo Frio completa dois anos em 2023 e, para comemorar, neste sábado (4), das 10h às 17h, será realizada a edição especial de aniversário no Shopping Park Lagos. O evento será realizado no estacionamento do centro comercial e contará com a presença dos produtores rurais do município, além da feira de adoção de animais do Canil Municipal.

O cantor Luís Miguel, que participou do The Voice Kids, também vai se apresentar neste evento que vai trazer o melhor da zona rural de Cabo Frio. A edição especial de dois anos da Feira do Produtor Rural é uma realização da Prefeitura, sob coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, em parceria com o Shopping Park Lagos. Na programação está previsto o corte do bolo de aniversário da Feira do Produtor Rural, às 11h, com a participação dos expositores e visitantes.

O evento foi lançado no dia 30 de janeiro de 2021, na reabertura do Parque de Exposição de Tamoios, que fica no complexo da Fazenda Campos Novos, em Tamoios. O objetivo é valorizar o pequeno produtor rural, oferecendo espaço para a comercialização da produção. Além disso, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca criou o “Selo do Produtor Rural”, que atesta a qualidade e a procedência dos produtos.

A secretária responsável pela pasta, Katyuscia Brito, destaca que a atual gestão trabalha em duas frentes, fornecendo apoio técnico para os produtores rurais, além de maquinário e implementos para os agricultores de Cabo Frio, e também oferecendo meios de escoar a produção, com as feiras e eventos realizados no Parque de Exposições de Tamoios.

“Buscamos a valorização dos pequenos agricultores, que muitas vezes não tem condições de competir com os comerciantes que trabalham com produtos vindos das centrais de abastecimento. Mas na Feira do Produtor Rural encontram a oportunidade de escoar a produção e fazer contatos com novos clientes, tornando o trabalho conhecido. Além disso, criamos o Selo do Produtor Rural, que atesta a qualidade e a garantia que o consumidor está adquirindo um produto sem agrotóxico e feito artesanalmente, caso da culinária caipira e quilombola. Também temos eventos que fomentam a economia do município e o turismo rural, como a Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador, onde nossos agricultores sempre estão participando e mostrando seus trabalhos”, afirma a secretária.

O Shopping Park Lagos fica na Avenida Henrique Terra, 1700, no bairro Palmeiras, em Cabo Frio.