Feira do Xaréu, em Arraial do Cabo, celebra 3 anos com show de Sylvinho Blau Blau

Evento será no sábado, 25 de abril, na Praça da Bíblia, no bairro Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo realiza, no sábado, 25 de abril, mais uma edição da Feira Turística e Cultural do Xaréu, que comemora seu terceiro aniversário com uma programação especial. A principal atração da noite será o cantor Sylvinho Blau Blau.

O ícone da música nacional dos anos 80 sobe ao palco na Praça da Bíblia, na Praia dos Anjos, a partir das 21h. O show promete embalar o público com grandes sucessos e um repertório marcado pela nostalgia.

Antes do show começar, a feirinha começa às 17h, reunindo uma variedade de atividades que já são sua marca registrada, como gastronomia e artesanato.

A Feira do Xaréu é um espaço consolidado de valorização da cultura local, incentivo ao empreendedorismo e promoção do turismo, proporcionando lazer e entretenimento para moradores e visitantes. A programação vai até as 23h e é aberta ao público.