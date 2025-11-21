Feira + Forte volta a Cabo Frio e movimenta a economia da cidade

Foi aberta ao público, nesta quinta-feira (20), a edição 2025 da Feira + Forte, organizada pela Associação Luta Pelo Comércio de Cabo Frio, com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A solenidade oficial de abertura, foi marcada pela presença de secretários municipais, da diretoria da Associação Luta Pelo Comércio de Cabo Frio, e de outras autoridades.

A Feira + Forte ocupa dois pavilhões de 2.700 metros quadrados cada, no Espaço de Eventos. São empresas e prestadores de serviços do varejo e artesanato local; construção civil, imobiliária e sustentabilidade; wellness e fitness; serviços e instituições; casamento e eventos; produtos infantis; além de uma praça de alimentação e gastronomia, onde também haverá shows e atrações culturais, e uma área externa, com oferta de carros, motos, barcos, náutica e helicóptero.

Para ampliar oportunidades de inserção profissional e aproximar empresas de quem busca colocação no mercado de trabalho, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferece serviços do programa “Emprego Já!” e da Casa do Empreendedor.

O presidente da Associação Luta Pelo Comércio de Cabo Frio, Wagner Lucas Oliveros, ressalta que, este ano, a Feira + Forte acontece uma semana antes da Black Friday e vai funcionar como antecipação das vendas de Natal.

“A Luta do Comércio é uma parceria com a Prefeitura de Cabo Frio e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então convidamos todos vocês para visitar os estandes, com descontos de até 80%. É um convite para a população de Cabo Frio para aproveitar preços incríveis e adquirir produtos de extrema qualidade com condições vantajosas”, afirmou Wagner.

O ingresso para a Feira + Forte custa R$ 2 por dia e a expectativa da organização é de que, pelo menos, 40 mil pessoas circulem pelos estandes, durante o evento. Todos os dias, a abertura será ao meio-dia; de quinta (20) a sábado (22), o público poderá circular pelos estandes até 23h; no domingo, o encerramento está previsto para 21h.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, comemorou a volta da Feira.

“Depois de quase dez anos sem a feira, voltamos com força e apoio do empresariado da região. São quase 200 expositores, oferecendo diversos serviços para setores variados da economia, indústria e empreendedorismo de Cabo Frio”, concluiu.