Feira Quilombola entra no clima do arraiá julino com comidas típicas, artesanato, agricultura familiar e cultura afro-brasileira em Cabo Frio

O clima de festa julina vai tomar conta do Horto Municipal Antônio Ângelo, no bairro Portinho, neste sábado (12), das 9h às 15h, com a realização da Feira Quilombola na Edição Especial Festa Julina.

A programação conta com barracas de comidas típicas, artesanato, atrações musicais com Junior Carriço, participações especiais das cantoras Isa Cristina e Jiseli Gaspar, além de muita cultura, ancestralidade e empreendedorismo local.

Além disso, terá um meliponário com produtor local que, além de comercializar mel, também vai compartilhar conhecimento sobre o universo das abelhas e da apicultura, enriquecendo ainda mais a experiência dos visitantes.

A feira é promovida pela Cooperativa das Comunidades Quilombolas da Região dos Lagos (Cooperquilombo) e da Cooperativa da Agricultura Familiar da Região dos Lagos (CoopaLagos), com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio das secretarias de Meio Ambiente, Saneamento e Clima e Cultura.

O evento se consolida como um espaço essencial de escoamento da produção rural, reunindo agricultores familiares, comunidades quilombolas e artesãos da cidade, fortalecendo a economia criativa e valorizando expressões culturais que, por muito tempo, foram invisibilizadas.

“A Feira Quilombola é um mecanismo de suma importância para o fortalecimento da economia de base local. Ela promove a visibilidade de agricultores, artesãos e comunidades quilombolas que, durante muito tempo, tiveram seus saberes e fazeres apagados. Aqui, mostramos a força e a beleza da produção rural, culinária e artesanal do nosso município”, destacou Altair Barreto, presidente da Cooperquilombo.

Para o secretário de Meio Ambiente, Jailton Nogueira, a Feira Quilombola é um encontro com as raízes, a memória e a resistência do povo de Cabo Frio, tudo isso com muita música, comida boa e afeto coletivo em um lugar lindo, preservado e com muito verde.

“O Horto Municipal é um espaço que pertence à população e está cada vez mais vivo. Receber essa feira aqui é uma forma de valorizar quem trabalha com a terra, com a cultura e com a sustentabilidade”, destacou.

O Projeto da Feira Quilombola foi contemplado pelo edital Territórios em Foco, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, realização por meio da Política Nacional Aldir Blanc e do Ministério da Cultura.

Serviço:

Feira Quilombola Edição Especial Arraiá Julino

Data: sábado, 12 de julho

Horário: 9h às 15h

Local: Horto Municipal Antônio Ângelo, no Pontinho.