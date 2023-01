FEMINICÍDIO: Mulher morre baleada em Cabo Frio

A empresária Rosilene Silva, de 39 anos, conhecida como Rose da Central do Camarão, faleceu na tarde desta segunda-feira (02). Ela foi baleada 4 vezes pela manhã, em sua peixaria, ao lado do Mercado do Peixe, em Cabo Frio.

Segundo familiares, o ex-companheiro de Rose, Thiago Oliveira da Silva, de 41 anos, foi o autor dos disparos. Um vídeo, da câmera de segurança do local, filmou o homem atirando contra Rose. Funcionários do estabelecimento entraram em luta corporal com o suspeito, tentando impedir o crime, e um deles acabou baleado. O motivo do crime seria a recusa de Thiago em aceitar o fim do relacionamento. Ainda de acordo com a famiília de Rose, Thiago teria fugido em uma motocicleta, modelo CRF 230, branca e vermelha, sem placa.

Buiu, funcionário baleado, permanece internado no Hospital Central de Emergência (HCE), em Cabo Frio.