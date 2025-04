Ferrugem é a principal atração do Festival da Lula em Arraial do Cabo

O evento será realizado entre os dias 17 e 20 de abril, na Praia Grande.

Os amantes do pagode podem se preparar, pois no dia 20 de abril, o cantor Ferrugem animará o tradicional Festival da Lula, às 20h. Iniciando sua carreira musical ainda jovem, o músico integrou grupos de pagode antes de seguir em carreira solo. Em 2013, lançou seu primeiro álbum, “Pra Você Acreditar”, que impulsionou sua trajetória. Com uma voz marcante, Ferrugem se consolidou como um dos maiores nomes do pagode contemporâneo, conquistando prêmios e inúmeros fãs em todo o Brasil.

O evento, que terá início no dia 17 de abril, durante o feriadão da Semana Santa, acontecerá na Praia Grande, sempre a partir das 13h. Serão dois palcos para os quatro dias de festa, 10 atrações musicais e mais de 80 pratos à base de frutos do mar, com destaque para a lula. Todos os expositores são da cidade, valorizando o comércio e a gastronomia local.

“O Festival da Lula é um evento tradicional que faz parte da história e da cultura de Arraial do Cabo. A cada edição, celebramos a nossa identidade e as riquezas que a cidade oferece. Ter Ferrugem no palco deste evento é um grande presente para nossos moradores e visitantes, além de movimentar o setor turístico e a economia local. Lembrando que a lula que será servida no festival é do Cabo”, afirmou Júnior Chuchu, Secretário de Turismo de Arraial do Cabo.