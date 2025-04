Ferrugem leva milhares de pessoas para a areia da Praia Grande, em Arraial do Cabo

O Festival da Lula fechou a edição deste ano com uma super apresentação do cantor Ferrugem, um dos maiores nomes do samba e pagode brasileiro. Com carisma de sobra e um repertório pra ninguém botar defeito, ele fez o público cantar junto e se emocionar bastante. Parecia Réveillon!!!

No palco, teve amor e muitos sucessos, como Me Bloqueia, Eu Juro e Som do Tambor. E ainda rolou uma homenagem de arrepiar para Alcione, com uma linda versão de Estranha Loucura.

Nem a chuva espantou o público, que se entregou de verdade. Teve choro, teve dancinha, teve áudio pro ex, teve beijo no meio da multidão! A gente até flagrou a Camila, do Espírito Santo, cantando tudo sem errar uma palavra. “Sou muito fã! Nada como comer bem, curtir um showzão desses e ainda ter essa vista maravilhosa da praia. Amanhã é feriado, quero voltar pra ver se essa água é tão gelada quanto dizem”, contou ela, animada.