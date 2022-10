Festa da Padroeira agitou fim de semana e feriado municipal em Arraial do Cabo

A Festa da Padroeira de Arraial do Cabo agitou a cidade durante o fim de semana e feriado municipal. A festividade de Nossa Senhora dos Remédios aconteceu de 15 a 18 de outubro, ao lado do Estádio Barcelão, com missas solenes e shows de artistas locais e nacionais.

No sábado (15), Gabriel Fiorito abriu o evento e animou o público com os maiores sucessos do pop rock e MPB. No domingo foi a vez do grupo Nada Igual colocar a galera pra sambar ao som de muito pagode. O show mais aguardado aconteceu na segunda (17). Tiee subiu ao palco e colocou a multidão pra sambar e cantar junto sucessos como Modo Avião e o Pai tá On. Os cabistas Dudu e Dodozão encerraram a noite de segunda. Aline Brasil fechou a festividade, na terça (18), emocionando os fiéis com o melhor da música gospel.

O evento foi organizado pela Prefeitura, por meio das Secretarias de Governo e de Turismo e pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora dos Remédios.