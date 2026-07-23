Festa da padroeira de Búzios, Sant’Anna, começa nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira (24) a tradicional Festa de Sant’Anna, padroeira de Búzios, que reúne uma programação especial de celebrações religiosas, manifestações culturais e shows gratuitos. Neste ano, a festividade celebra os 286 anos de devoção à padroeira, reafirmando uma das mais importantes tradições religiosas, culturais e históricas do município.
Organizada pelos Festeiros da Padroeira e pela Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, com apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico da Prefeitura de Búzios, a festa acontece no Morro da Igreja, na histórica Capela de Sant’Anna e no Palco Principal, reunindo moradores e visitantes em momentos de fé, confraternização e valorização da cultura local.
Além da programação religiosa, que inclui procissões, novena e missas iniciadas no último dia 17, a festa contará com uma série de apresentações musicais de artistas locais e convidados. Entre as atrações estão Leoni, Anjos de Resgate, Toni Lima, Lenny Moraes, Sandro Andrade, Banda Plataforma 101, Pagode do Júnior e Forró Bardot.
A Festa de Sant’Anna integra o calendário oficial de eventos de Búzios e representa um importante patrimônio histórico e cultural do município, preservando tradições que atravessam gerações e fortalecem a identidade buziana.
Confira a programação:
Programação religiosa
17 de julho (sexta-feira)
18h – Procissão do Mastro (Praça Santos Dumont)
18 de julho (sábado)
19h – Novena e Santa Missa na histórica Capela de Sant’Anna
19 de julho (domingo)
12h – Tradicional Feijoada com Show de Prêmios (Capela de Sant’Anna)
12h – Show da Banda Plataforma 101
24 de julho (sexta-feira)
Palco do Morro
20h30 – Show com Pagode do Júnior
Palco Principal
19h – DJ
22h – Show com Forró Bardot
25 de julho (sábado)
Morro da Capela
16h – Chá dos Avós
Palco do Morro
16h – Show com Lenny Moraes
21h – Show com Sandro Andrade
Palco Principal
19h – DJ
22h – Show com Leoni
Encerramento com DJ
26 de julho (domingo)
6h – Tradicional Alvorada (saída do McDonald’s)
10h – Missa Solene (Morro da Capela)
12h – Show da Banda Armação
18h – Procissão da Padroeira
Palco do Morro
21h – Show da Banda Católica Anjos de Resgate
Palco Principal
19h – DJ
21h30 – Show com Toni Lima