Festa de São Pedro, em São Pedro da Aldeia, reúne público para procissão marítima e terrestre

A procissão do santo padroeiro de São Pedro da Aldeia foi um sucesso. O evento religioso atraiu tanto fiéis quanto visitantes pela beleza da tradição. O Dia de São Pedro foi comemorado no domingo (29/06), data em que também se celebra o Dia do Pescador, profissão exercida pelo santo. A festa contou, ainda, com alvorada, santa missa e show da cantora Olívia Ferreira, com barraquinhas de doces e salgados típicos.



A programação começou com alvorada, seguida pela santa missa celebrada em três horários pela manhã, incluindo uma benção às chaves e aos veículos. A procissão partiu da Capela de São Pedro, localizada na Praia da Pitória, no bairro Porto da Aldeia. Com o céu limpo e pouco vento, integrantes da igreja católica, turistas e pescadores se reuniram para levar a imagem de São Pedro até a Igreja Matriz Histórica, no Centro da cidade.

Fotos: Cleydson Alan/PMSPA

Iraci Cardoso, moradora de São Pedro da Aldeia por mais de 30 anos, acompanhou a procissão terrestre pela primeira vez desde que se mudou para o Rio de Janeiro. Ela levou o filho, Anderson Cardoso, e a nora, Karollyne Martins, que não resistiram e mergulharam na tradição, só que com o trajeto marítimo. “O meu coração está transbordando de alegria de rever tantas amizades, de reviver esse momento tão maravilhoso. Antes, a gente tinha a Praineira, que vinha de Cabo Frio, e nós íamos com a Orquestra e todo o coral que nós tínhamos na Igreja da Matriz. Hoje, a gente vê a continuidade da nossa fé, do nosso testemunho de amor por Deus através de São Pedro. Esse lugar tão maravilhoso que é um paraíso, não só pela igreja, mas também pela recepção das pessoas que aqui moram, com ambiente de empatia”, destacou Iraci, emocionada.

Foto: Cleydson Alan/PMSPA

Já Creuza Nogueira, morada da cidade há mais de 40 anos, não resistiu ao pedido do neto, João Reis, de seis anos, e foi de barco pela primeira vez para a procissão. “Primeira vez que fiz a procissão de barco e foi bem diferente, uma experiência muito boa. A lagoa estava muito bonita. Meu netinho estava animado, falou: ‘vovó, quero ir de barco’, e acabamos conseguindo lugar. Foi muito bom, uma sensação como eu nunca senti antes”, contou.

Fotos: Aline Torres e Agnaldo Ribeiro/PMSPA

As festividades contaram com o apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias de Serviços Públicos, Turismo, Governo e Segurança e Ordem Pública. “Oferecemos suporte no preparo e manutenção dos deques utilizados para o embarque e desembarque, além da limpeza e patrolamento da Avenida Pitória para a procissão terrestre. É uma sensação maravilhosa participar de algo tão tradicional e que atrai muitos turistas para nossa cidade”, apontou o secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, que acompanhou o evento de perto.