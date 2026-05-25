“Festa do Sal” celebra 3 anos do Museu do Sal com música, gastronomia e economia criativa no sábado 

O Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos, em São Pedro da Aldeia, completa três anos de funcionamento e vai celebrar a data com uma programação comemorativa e aberta ao público. Neste sábado (30/05), a partir das 18h, a Secretaria Municipal de Turismo promove a “Festa do Sal”, com edição especial da Aldeia Criativa, que promete reunir música ao vivo, gastronomia, arte, recreação infantil e valorização da cultura local em São Pedro da Aldeia.

A grande atração da noite será a cantora Juliara Ghiner, artista que ganhou projeção nacional ao participar do programa The Voice Brasil, da TV Globo. Com um repertório que passeia pela MPB, samba, pagode, músicas internacionais e canções autorais, a cantora retorna à cidade após participação nas comemorações pelos 409 anos de São Pedro da Aldeia.

O secretário de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, destacou a importância do espaço para o fortalecimento da cultura e do turismo aldeense. “É uma grande alegria celebrar os três anos do nosso Museu, um espaço único no Brasil dedicado à história e à importância do sal em São Pedro da Aldeia e em toda a Região dos Lagos. Neste ano, já ultrapassamos a marca de 16 mil visitantes, o que mostra que estamos valorizando a nossa identidade e fortalecendo o turismo cultural em nossa cidade. A Festa do Sal é um convite para moradores e turistas viverem essa experiência especial, com arte, música, gastronomia e muita história em um só lugar”, afirmou.

Além da programação cultural com a Aldeia Criativa, o público também poderá visitar o Museu Regional do Sal, que desde a inauguração, em 2023, já recebeu mais de 16 mil visitantes. O espaço reúne sala de vídeo, exposições sobre a história universal do sal, mostras culturais e um acervo voltado à tradição salineira da região. A visitação é gratuita e acontece de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 12h às 18h.

Criada em 2017, a Aldeia Criativa se consolidou como um importante espaço de incentivo à economia criativa e ao empreendedorismo local. O evento reúne expositores de artesanato, moda independente, gastronomia artesanal, doces, arte, música e atividades culturais para toda a família. Próxima de completar oito anos, a iniciativa já soma mais de 170 edições realizadas na Região dos Lagos.