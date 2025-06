Festa dos Pescadores em Búzios celebra tradição e cultura com dois dias de programação especial

A tradicional Festa dos Pescadores movimenta Búzios neste fim de semana, nos dias 28 e 29 de junho, com uma série de atividades culturais, religiosas e musicais em homenagem a São Pedro, padroeiro dos pescadores. O evento organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Pesca com participação da Colônia dos Pescadores Z23, será realizado no Iate Clube Armação de Búzios (ICAB) e na Praça dos Pescadores, na Praia dos Ossos.

A abertura oficial acontece no sábado (28), das 16h às 19h30, com uma Sessão Solene no ICAB, homenageando os pescadores do município. A solenidade será acompanhada por uma apresentação de voz e violão dos músicos Mayara Victorino e Giovanni Midon.

A partir das 20h, a festa segue na Praça dos Pescadores com shows gratuitos. A Banda de Pagode Lance Maneiro sobe ao palco às 20h, seguida, às 22h, pela apresentação da Banda JV Delírio, encerrando a noite de sábado com muito samba e pagode. Barracas com comidas típicas estarão disponíveis no local durante toda a programação noturna.

No domingo (29), Dia de São Pedro, as atividades começam cedo, às 8h, com a Regata de Bote Kids, reunindo jovens pescadores e entusiastas da navegação. Às 11h, a tradicional Procissão Marítima leva dezenas de embarcações ao mar em homenagem a São Pedro, num dos momentos mais esperados da celebração.

Após a cerimônia religiosa, os festejos continuam em terra com um almoço comemorativo, embalado pelo grupo Samba Búzios. A programação musical segue à tarde com shows da Banda Rabuja (15h), Banda Plataforma 101 (17h) e encerra às 19h com o Pagode do Júnior. As barracas de comidas típicas permanecem abertas durante todo o domingo, oferecendo aos visitantes pratos tradicionais da culinária local.

Com entrada gratuita, a Festa dos Pescadores 2025 reforça o compromisso de Búzios com a valorização das raízes caiçaras e o reconhecimento à importância da comunidade pesqueira na construção da identidade buziana.