Festival Aldeia Gastronômica, em São Pedro da Aldeia, começa nesta quinta-feira

Começa nesta quinta-feira, 30 de abril, a primeira edição do Festival Aldeia Gastronômica, que acontece em São Pedro da Aldeia (RJ). O evento, que segue até 17 de maio, promete deliciosas surpresas! Inspirado na cultura e nos sabores regionais, o evento exalta a identidade cultural e as tradições da bucólica cidade, que combina lagoa e salinas, urucum e aroeira, além de pescadores, quilombolas e produtores rurais. A criatividade dos 27 estabelecimentos participantes revela receitas exclusivas, explorando ingredientes típicos.

Entre as criações, pratos que harmonizam tainha com limão galego; camarão da lagoa com banana-da-terra e mandioca; geleia de aroeira com coco queimado… além de receitas que enaltecem as paisagens da região, como o pôr do sol e os barquinhos coloridos. As opções vão de entradas a sobremesas, além de sanduíches e pratos principais, servidas nas próprias casas participantes durante o período do evento. Os preços são fixos: de R$ 69 a R$ 99 (prato principal), de R$ 39 a R$ 49 (sanduíche) e de R$ 19 a R$ 39 (sobremesa).

Entre uma degustação e outra, a dica é explorar os cartões-postais da cidade, como a Casa dos Azulejos e a Casa da Flor, além dos belos cenários da Trilha dos Cardeiros, da Ilha do Boi e da Fazenda Roberto Marinho. Para fechar o dia, a pedida é apreciar o pôr do sol, que colore ainda mais o céu durante o outono, uma das melhores épocas para visitar a Costa do Sol do Rio de Janeiro.

Aquecer a economia também é um dos objetivos do festival. “Nosso intuito é fortalecer a comunidade através da gastronomia. Por isso, além de proporcionar experiências, o evento busca movimentar a cadeia produtiva local, apoiar os negócios da região e impulsionar o turismo na baixa temporada”, comenta Maria Inês Oliveros, da Tropic Produções, empresa realizadora do evento.

O Aldeia Gastronômica conta com patrocínio da Prolagos e da Gotrix Mobilidade Urbana, além de apoio do Sebrae, ACIASPA, Boibom, LM Distribuidora, Prefeitura de São Pedro da Aldeia, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Turismo e Subsecretaria Estadual de Gastronomia.

1º Festival Aldeia Gastronômica – São Pedro da Aldeia

Data: de 30 de abril a 17 de maio de 2026

Local: nos estabelecimentos participantes

Instagram: @festivalaldeiagastronomica/

Facebook: /festivalaldeiagastronomica/

Site: www. festivalaldeiagastronomica. com.br/

Estabelecimentos e pratos participantes:

Arô Gastronômia

Arô

Medalhão de tainha com geleia de aroreira, ceviche de camarão da lagoa com banana-da-terra e pétalas de mandioca.

Ateliê do Sabor

Pôr do Sol na Lagoa

Esfera de chocolate branco nobre recheada com brownie, sorvete de creme e morangos, finalizado com crumble amanteigado e calda belga meio amarga.

Beesfiha

Canoas da Aldeia

Massa de longa fermentação com muçarela, molho de camarão da lagoa ao vinho branco finalizado com alho negro.

Boteco Seu Osmar

Arroz de Torresmo

Arroz com calabresa, bacon, panceta, linguiça mineira artesanal, pimenta dedo de moça. Finalizado com coentro, pedaços do nosso tradicional torresmo, pimenta biquinho e salsinha.

Don Leal Café

Encanto da Aldeia

Cocada cremosa maçaricada, gelato de manga, geleia de frutas vermelhas artesanal e crumble de coco finalizado com folhas de hortelã, servida na casca de coco seco.

Don Leal Pizzaria

Jóia da Lagoa

Pizza de massa tradicional com borda recheada de catupiry, molho de tomate, muçarela, orégano, bobó de camarão, parmesão, catupiry, finalizado com coentro e cebolinha.

Doneria São Pedro da Aldeia

Doner SanduÍche

Pão turco caseiro com carne bovina ou frango ou mistura, com salada fresca e molho caseiro.

El Rancho

Lagarto El Rancho

Lagarto recheado com arroz a piamontese, salada de rúcula com raspas de nozes e tomate cereja.

Fumazza

Sirena

Pão brioche selado na manteiga com blend de camarão com cream cheese empanado na farinha panko, picles agridoce, molho tarê, salpicado com cebolinha e gergelim tostado, acompanhada de maionese de limão siciliano.

Gentileza Carioca

Encanto da Aldeia

Risoto de gorgonzola com contra filé grill e chimichurri.

Incluanuts

Encanto Inclusivo da Lagoa

Mini bolo de chocolate recheado com geleia de frutas vermelhas, acompanhado de crocante de cereal de milho coberto com chocolate, finalizado com ganache de chocolate, morango e mirtilos (prato sem açúcar, sem leite, sem trigo).

Hamburgueria Garage

Parada 447

Pão brioche tostado na manteiga, cama de alface e tomate, blend de 100g bovino, creme de três queijos (provolone, mussarela e catupiry) com coentro, camarões grandes marinados e empanados na panko com molho de pimenta agridoce, servidos com batata frita temperada com urucum, páprica e coentro e maionese de óleo de urucum com coentro.

Jow Hamburgueria

Éden

Pão brioche, hambúrguer de costela feito na brasa, queijo brie, geleia de abacaxi com pimenta de aroeira e rúcula.

La Doceria

Cristais da Aldeia

Mini cake com massa de baunilha, recheio de doce de leite, coco queimado e caramelo salgado acompanhado de farofa de coco queimado, ganache de caramelo e gelato de caramelo salgado.

Marta Tortas

Tentação Tropical da Aldeia

Mousse de chocolate branco com morango em calda e geleia de maracujá.

Meza Forneria

Tortelloni de forno à velha Aldeia

Tortelloni assado recheado com camarão da lagoa, tomates frescos e caponata de berinjela.

Nossa Hamburgueria

Nossa tainha

Pão brioche com tainha temperada com limão galego e urucum, empanada na farinha panko, com salada de alface americano, tomate e geleia de pimenta rosa.

Office Café

Pérola da Lagoa

Meia esfera de chocolate branco crocante com recheio cremoso de maracujá, acompanhada de crumble amanteigado de biscoito e nozes, finalizada com geleia de morango.

Olhudos

Olhar Brasileiro

Pão brioche com blend de 150g, queijo coalho, geleia artesanal de banana e bacon fatiado.

Outros 500

Camarão Aldeense no coco verde

Bobo de camarão ao molho caiçara no côco verde, com farofa de banana-da-terra e arroz branco.

Paelo

Tesouro da Orla

Pão brioche feito na casa, dois blends de 70g, requeijão de corte, camarão envolvido no bacon com molho de mel e pimenta, finalizado com maionese de raizes fortes

Pastel & Cia

Fraldinha Triunfo

Blend de 120g de fraldinha, queijo cheddar, queijo coalho, fraldinha desfiada no molho madeira, cebola crispy e a famosa maionese da casa acompanhada de salada de alface americana e picles.

Petit Bolos e Bolhas

Bolo Tijolo

Massa de chocolate amanteigada com cacau 70% recheada com ganache de cacau 70% e geleia de menta artesanal coberta com casca fina de chocolate meio amargo finalizado com ganache de chocolate branco e menta.

Portuga

Essência da Aldeia Lusitana

Sardinhas assadas, servidas com batatas ao murro, regadas com azeite e finalizadas com ervas frescas.

Recanto da Tainha

Regoa

Ravioli de massa artesanal com recheio de camarão e catupiry, molho pomodoro caseiro polvilhado com queijo parmesão fresco, cheiro verde e camarão da lagoa grelhado.

The Bull

Risoto à Fugazzeta

Risoto com fraldinha glaciada no molho ferrugem finalizado com parmesão e manteiga de ervas e aspargos salteados com fatia de bacon.

Vivace Jazz Café

Doce Harmonia

Torta com base de coco queimado, creme holandês aromatizado com laranja e aroeira, geleia de damasco e calda de aroeira.