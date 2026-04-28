Festival Aldeia Gastronômica, em São Pedro da Aldeia, começa nesta quinta-feira

Começa nesta quinta-feira, 30 de abril, a primeira edição do Festival Aldeia Gastronômica, que acontece em São Pedro da Aldeia (RJ). O evento, que segue até 17 de maio, promete deliciosas surpresas! Inspirado na cultura e nos sabores regionais, o evento exalta a identidade cultural e as tradições da bucólica cidade, que combina lagoa e salinas, urucum e aroeira, além de pescadores, quilombolas e produtores rurais. A criatividade dos 27 estabelecimentos participantes revela receitas exclusivas, explorando ingredientes típicos.
Entre as criações, pratos que harmonizam tainha com limão galego; camarão da lagoa com banana-da-terra e mandioca; geleia de aroeira com coco queimado… além de receitas que enaltecem as paisagens da região, como o pôr do sol e os barquinhos coloridos. As opções vão de entradas a sobremesas, além de sanduíches e pratos principais, servidas nas próprias casas participantes durante o período do evento. Os preços são fixos: de R$ 69 a R$ 99 (prato principal), de R$ 39 a R$ 49 (sanduíche) e de R$ 19 a R$ 39 (sobremesa).
Entre uma degustação e outra, a dica é explorar os cartões-postais da cidade, como a Casa dos Azulejos e a Casa da Flor, além dos belos cenários da Trilha dos Cardeiros, da Ilha do Boi e da Fazenda Roberto Marinho. Para fechar o dia, a pedida é apreciar o pôr do sol, que colore ainda mais o céu durante o outono, uma das melhores épocas para visitar a Costa do Sol do Rio de Janeiro.
Aquecer a economia também é um dos objetivos do festival. “Nosso intuito é fortalecer a comunidade através da gastronomia. Por isso, além de proporcionar experiências, o evento busca movimentar a cadeia produtiva local, apoiar os negócios da região e impulsionar o turismo na baixa temporada”, comenta Maria Inês Oliveros, da Tropic Produções, empresa realizadora do evento.
O Aldeia Gastronômica conta com patrocínio da Prolagos e da Gotrix Mobilidade Urbana, além de apoio do Sebrae, ACIASPA, Boibom, LM Distribuidora, Prefeitura de São Pedro da Aldeia, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Turismo e Subsecretaria Estadual de Gastronomia.
1º Festival Aldeia Gastronômica – São Pedro da Aldeia
Data: de 30 de abril a 17 de maio de 2026
Local: nos estabelecimentos participantes
Instagram: @festivalaldeiagastronomica/
Facebook: /festivalaldeiagastronomica/
Site: www.
Estabelecimentos e pratos participantes:
Arô Gastronômia
Arô
Medalhão de tainha com geleia de aroreira, ceviche de camarão da lagoa com banana-da-terra e pétalas de mandioca.
Ateliê do Sabor
Pôr do Sol na Lagoa
Esfera de chocolate branco nobre recheada com brownie, sorvete de creme e morangos, finalizado com crumble amanteigado e calda belga meio amarga.
Beesfiha
Canoas da Aldeia
Massa de longa fermentação com muçarela, molho de camarão da lagoa ao vinho branco finalizado com alho negro.
Boteco Seu Osmar
Arroz de Torresmo
Arroz com calabresa, bacon, panceta, linguiça mineira artesanal, pimenta dedo de moça. Finalizado com coentro, pedaços do nosso tradicional torresmo, pimenta biquinho e salsinha.
Don Leal Café
Encanto da Aldeia
Cocada cremosa maçaricada, gelato de manga, geleia de frutas vermelhas artesanal e crumble de coco finalizado com folhas de hortelã, servida na casca de coco seco.
Don Leal Pizzaria
Jóia da Lagoa
Pizza de massa tradicional com borda recheada de catupiry, molho de tomate, muçarela, orégano, bobó de camarão, parmesão, catupiry, finalizado com coentro e cebolinha.
Doneria São Pedro da Aldeia
Doner SanduÍche
Pão turco caseiro com carne bovina ou frango ou mistura, com salada fresca e molho caseiro.
El Rancho
Lagarto El Rancho
Lagarto recheado com arroz a piamontese, salada de rúcula com raspas de nozes e tomate cereja.
Fumazza
Sirena
Pão brioche selado na manteiga com blend de camarão com cream cheese empanado na farinha panko, picles agridoce, molho tarê, salpicado com cebolinha e gergelim tostado, acompanhada de maionese de limão siciliano.
Gentileza Carioca
Encanto da Aldeia
Risoto de gorgonzola com contra filé grill e chimichurri.
Incluanuts
Encanto Inclusivo da Lagoa
Mini bolo de chocolate recheado com geleia de frutas vermelhas, acompanhado de crocante de cereal de milho coberto com chocolate, finalizado com ganache de chocolate, morango e mirtilos (prato sem açúcar, sem leite, sem trigo).
Hamburgueria Garage
Parada 447
Pão brioche tostado na manteiga, cama de alface e tomate, blend de 100g bovino, creme de três queijos (provolone, mussarela e catupiry) com coentro, camarões grandes marinados e empanados na panko com molho de pimenta agridoce, servidos com batata frita temperada com urucum, páprica e coentro e maionese de óleo de urucum com coentro.
Jow Hamburgueria
Éden
Pão brioche, hambúrguer de costela feito na brasa, queijo brie, geleia de abacaxi com pimenta de aroeira e rúcula.
La Doceria
Cristais da Aldeia
Mini cake com massa de baunilha, recheio de doce de leite, coco queimado e caramelo salgado acompanhado de farofa de coco queimado, ganache de caramelo e gelato de caramelo salgado.
Marta Tortas
Tentação Tropical da Aldeia
Mousse de chocolate branco com morango em calda e geleia de maracujá.
Meza Forneria
Tortelloni de forno à velha Aldeia
Tortelloni assado recheado com camarão da lagoa, tomates frescos e caponata de berinjela.
Nossa Hamburgueria
Nossa tainha
Pão brioche com tainha temperada com limão galego e urucum, empanada na farinha panko, com salada de alface americano, tomate e geleia de pimenta rosa.
Office Café
Pérola da Lagoa
Meia esfera de chocolate branco crocante com recheio cremoso de maracujá, acompanhada de crumble amanteigado de biscoito e nozes, finalizada com geleia de morango.
Olhudos
Olhar Brasileiro
Pão brioche com blend de 150g, queijo coalho, geleia artesanal de banana e bacon fatiado.
Outros 500
Camarão Aldeense no coco verde
Bobo de camarão ao molho caiçara no côco verde, com farofa de banana-da-terra e arroz branco.
Paelo
Tesouro da Orla
Pão brioche feito na casa, dois blends de 70g, requeijão de corte, camarão envolvido no bacon com molho de mel e pimenta, finalizado com maionese de raizes fortes
Pastel & Cia
Fraldinha Triunfo
Blend de 120g de fraldinha, queijo cheddar, queijo coalho, fraldinha desfiada no molho madeira, cebola crispy e a famosa maionese da casa acompanhada de salada de alface americana e picles.
Petit Bolos e Bolhas
Bolo Tijolo
Massa de chocolate amanteigada com cacau 70% recheada com ganache de cacau 70% e geleia de menta artesanal coberta com casca fina de chocolate meio amargo finalizado com ganache de chocolate branco e menta.
Portuga
Essência da Aldeia Lusitana
Sardinhas assadas, servidas com batatas ao murro, regadas com azeite e finalizadas com ervas frescas.
Recanto da Tainha
Regoa
Ravioli de massa artesanal com recheio de camarão e catupiry, molho pomodoro caseiro polvilhado com queijo parmesão fresco, cheiro verde e camarão da lagoa grelhado.
The Bull
Risoto à Fugazzeta
Risoto com fraldinha glaciada no molho ferrugem finalizado com parmesão e manteiga de ervas e aspargos salteados com fatia de bacon.
Vivace Jazz Café
Doce Harmonia
Torta com base de coco queimado, creme holandês aromatizado com laranja e aroeira, geleia de damasco e calda de aroeira.