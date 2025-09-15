Festival da Sardinha e Frutos do Mar acontece neste fim de semana em Búzios

Entre os dias 19 e 21 de setembro, Búzios será palco de mais uma edição do tradicional Festival da Sardinha e Frutos do Mar, realizado no campo da Sociedade Esportiva de Búzios (SEB). O evento, que começa sempre a partir das 18h, promete movimentar a cidade com muita gastronomia, cultura e música.

Ao todo, serão 35 barracas gastronômicas, sendo 30 dedicadas a pratos com sardinha e frutos do mar e cinco destinadas a sobremesas, garantindo opções para todos os gostos. Os pratos com sardinha serão comercializados a R$ 25,00, enquanto os de frutos do mar terão o valor de R$ 30,00.

Além das delícias da culinária local, o público poderá conferir uma exposição de cachaça mineira, que traz um toque cultural e de tradição ao festival. A programação também inclui apresentações musicais, que serão divulgadas nos próximos dias, tornando o ambiente ainda mais animado e acolhedor.

Organizado pela Sociedade Esportiva de Búzios (SEB), com apoio da Prefeitura de Búzios, o festival já se consolidou no calendário oficial de eventos do município, atraindo moradores e visitantes em um momento de confraternização, lazer e valorização da gastronomia buziana.