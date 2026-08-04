Festival de Bossa Nova chega a Arraial do Cabo com shows gratuitos e grandes nomes da música brasileira



Bossa 61 celebra a relação histórica entre o município e a Bossa Nova de 14 a 16 de agosto

Arraial do Cabo será palco de um dos mais importantes encontros entre música, cultura e história do país com a realização do Bossa 61, festival de Bossa Nova que acontece entre os dias 14 e 16 de agosto, na Praça Daniel Barreto (Cova). Promovido pela Prefeitura de Arraial do Cabo, o evento presta homenagem à relação histórica do município com o movimento musical que conquistou o mundo e reúne artistas consagrados em uma programação gratuita, além de gastronomia, artesanato e experiências culturais.

A programação terá início diariamente às 18h, com praça de alimentação, feira de artesanato e atrações culturais. Os shows principais começam a partir das 20h, levando ao palco grandes nomes da música brasileira.

Na sexta-feira (14/08), a programação contará com apresentação de Jonatas Saxofonista, às 19h, aquecendo o público para a abertura oficial dos shows. Em seguida, André Muato sobe ao palco, às 22h. No sábado (15/08), o público poderá acompanhar os shows de Cristóvão Bastos, às 20h, e Rosa Passos, às 22h. Já no domingo (16/08), o encerramento será marcado pelas apresentações de Liah Soares, às 20h, e de Roberto Menescal, às 22h, um dos fundadores da Bossa Nova e personagem central da história que inspira o festival.

Mais do que um festival de música, o Bossa 61 nasce para celebrar a ligação de Arraial do Cabo com um dos movimentos culturais mais importantes da música brasileira. Em 1961, Roberto Menescal e amigos viveram um episódio marcante nas águas do município que inspirou a criação de “O Barquinho”, uma das canções mais emblemáticas da Bossa Nova. A partir desse marco histórico, o festival resgata essa memória e reafirma Arraial do Cabo como um dos cenários que ajudaram a escrever essa história.

Para o secretário de Turismo, Júnior Chuchu, o festival reforça a vocação de Arraial do Cabo como destino turístico e cultural. “Além de reunir grandes artistas da música brasileira, o festival valoriza nossa identidade, fortalece o turismo cultural e amplia o calendário de eventos do município, oferecendo novas experiências para moradores e visitantes”, destacou.

A secretária de Cultura e Economia Criativa, Ingrid Silveira Pendle, ressaltou que o evento também representa uma oportunidade de valorizar os talentos e as tradições locais. “O Bossa 61 foi pensado para celebrar a nossa história por meio da música, do artesanato e da gastronomia. É um festival que preserva a memória, fortalece a cultura cabista e cria um espaço de encontro entre artistas, moradores e visitantes, valorizando tudo aquilo que torna Arraial do Cabo um lugar único”, afirmou.

Com entrada gratuita, o Festival de Bossa Nova Bossa 61 integra a estratégia da Prefeitura de Arraial do Cabo de fortalecer o calendário de eventos durante todo o ano, promovendo iniciativas que movimentam a economia criativa, impulsionam o turismo e evidenciam a riqueza histórica e cultural do município.

Programação –

14 de agosto (sexta-feira)

• 19h – Jonatas Saxofonista

• 22h – André Muato

15 de agosto (sábado)

• 20h – Cristóvão Bastos

• 22h – Rosa Passos

16 de agosto (domingo)

• 20h – Liah Soares

• 22h – Roberto Menescal

Local: Praça Daniel Barreto (Praça do Cova)

Horário: Programação a partir das 18h

Entrada gratuita