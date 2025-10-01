Pular para o conteúdo

Festival de Frutos do Mar agita a Gamboa, em Cabo Frio, a partir desta quinta-feira

Jornal de Sábado
IMG_2939

Entre os dias 2 e 5 de outubro, o bairro da Gamboa será palco do tradicional Festival de Frutos do Mar, que promete reunir moradores e turistas em uma experiência única. Serão quatro dias de programação voltada à gastronomia, cultura e lazer.

As barracas estarão localizadas no estacionamento da Associação de Moradores do bairro e funcionarão das 18h à 0h na quinta e sexta-feira, e das 11h à 0h no sábado e domingo. O evento conta com apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

O público poderá saborear pratos preparados com frutos do mar frescos, como acarajé, camarão com catupiry e coco, batata recheada com camarão e lula, entre outras delícias, sempre valorizando o comércio pesqueiro local e os sabores característicos da comunidade. Cada prato será vendido a R$ 30.

Além da culinária, o Festival contará com música ao vivo, criando uma atmosfera especial à beira-mar e tornando o evento uma experiência inesquecível para todos.

Data: 2 a 5 de outubro
Local: Gamboa – Cabo Frio
Valor dos pratos: R$ 30

