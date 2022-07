Festival de Inverno do Sesc e Festa da Padroeira movimentam Búzios neste fim de semana prolongado

Búzios, a península mais badalada do Brasil está com uma vasta programação de eventos para este fim de semana prolongado. A cidade recebe nesta sexta-feira (22) e sábado (23), o Circuito do 20º Festival de Inverno do Sesc na praça Santos Dumont, no Centro e na Praça do Inefi, na Rasa. No sábado (23), também tem início os shows musicais na praça dos Pescadores e no alto do morro, ao lado da Igreja de Sant’Anna em comemoração aos 282 anos da padroeira da cidade, Sant’Anna, que é comemorado na terça-feira (26), feriado na cidade.

Hoje (22), a partir das 20h, na praça Santos Dumont, o cantor e compositor Diogo Nogueira abre a noite de apresentações. No sábado (23), quem sobe ao palco no mesmo local é o músico Paulinho Moska, a partir das 19h. O circuito Búzios tem apoio da Prefeitura de Búzios.

As intervenções artísticas, atividades recreativas e oficinas do Sesc ocorrem na praça do Inefi, na Rasa, das 10h às 17h, hoje (22) e amanhã (23). No local, os visitantes poderão participar de recreações esportivas como: badminton, mini vôlei, mini tênis, mini golfe, tiro com arco e tênis de mesa.

A Festa da Padroeira, Sant’Anna, terá início no sábado (23) com shows musicais, barraquinhas de comidas típicas, Corrida de Sant’Anna, entre outros, na praça dos Pescadores e no alto do morro de Sant’Anna. Serão quatro (04) dias de comemorações e shows com artistas consagrados, como: Grupo Falamansa, Sandro Andrade, João e Fabrício, Forró de Agustina e Banda, Rayssa Keller e Leandro, Victor Stival, as Buzianas e DJ Léa, além de toda a programação religiosa, como: missas, procissões e terços.

Programação da Festa da Padroeira:

– Sábado (23)

Palco da Igreja – Sandro Andrade, às 21h.

Palco principal (Pescadores) – João e Fabrício, às 21h30.

– Domingo (24)

Palco da Igreja – Rayssa Keller e Leandro, às 21h.

Palco principal (Pescadores) – Victor Stival, às 21h30.

– Segunda-feira (25)

Palco principal (Pescadores)

Forró de Agustina e Banda, às 21h.

Grupo Falamansa, às 22h30.

– Terça-feira (26)

Palco principal (Pescadores)

As Buzianas e DJ Léa, às 21h.