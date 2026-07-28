Festival de Mariscos e Crustáceos de Cabo Frio chega ao Peró neste fim de semana

Jornal de Sábado
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O bairro do Peró, em Cabo Frio, vai receber mais uma edição do Festival de Mariscos e Crustáceos. Trazendo o melhor dos sabores do mar, o evento vai reunir boa música e gastronomia na Praça do Moinho, entre sexta-feira (31) e domingo (02). Dentro da programação de eventos de Inverno 2026 da cidade, o festival é mais uma atração promovida pela Prefeitura de Cabo Frio. 

Voltado ao público de todas as idades, o Festival de Mariscos e Crustáceos vai movimentar o bairro do Peró com um cardápio variado com pratos feitos à base de camarão, lula e peixe, como yakisoba; ceviche; pastel; croquete; marisco à moda; marisco à dorê; e marisco à marinheira, entre outros. Os pratos terão valor único de R$35. As barracas vão funcionar na sexta (31) das 18h às 00h, no sábado (01) e domingo (02) das 12h às 00h. 

Além da boa comida, a programação conta ainda com shows para animar o fim de semana de moradores e visitantes que escolherem o bairro para se divertir. Na sexta (31), abrindo o festival, o cantor Luiz Miguel sobe ao palco a partir das 20h; a partir das 22h é a vez do grupo de pagode Paixão Nacional. 

No sábado (01), o cantor André Viana se apresenta às 20h, e, em seguida, o grupo Ibs7 comanda a festa com muito pagode, às 22h. Para encerrar o Festival, o domingo (02) começa com o grupo Musiversos, animando a tarde às 16h. O cantor sertanejo Léo Parazi fecha a programação musical às 20h. 

SERVIÇO: 

Festival de Mariscos e Crustáceos de Cabo Frio
Local: Praça do Moinho, Peró
De sexta (31) a domingo (02)
Valor único por prato: R$35 

funcionamento das barracas:
sexta 18h às 00h / sábado e domingo: 12h às 00h.

Shows: 

Sexta (31):

20h:  Luiz Miguel 

22h: Paixão Nacional 

Sábado (1º)

20h: Andre Viana
22h: Ibs7 

Domingo (02)
16h:  Musiversos

20h: Leo Parazi 

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