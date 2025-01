Festival de Verão de Saquarema começa nesta sexta com show do Maneva

Saquarema se prepara para mais uma edição do Festival de Verão, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Já consolidado como um dos principais eventos da cidade, o festival promete atrair moradores e turistas entre janeiro e fevereiro, com uma programação repleta de música, esporte e muito lazer.

A abertura do festival será marcada por um show especial da banda de reggae Maneva, no dia 10 de janeiro, às 23h, na Praça do Coração, no Centro. Maneva é um grupo de reggae formado em 2005 na cidade de São Paulo. É composto por Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria). Seu nome tem origem africana e significa prazer. Com quase duas décadas de trajetória e hits que até hoje tocam nas rádios de todo o país, o grupo soma mais de 4 milhões de ouvintes nas plataformas digitais e disponibilizou recentemente o álbum “Origem”.

Além de Maneva, o festival contará com shows de grandes nomes da música, como Leoni, João Gabriel, Monobloco, Grupo Bom Gosto, Raimundos e Grupo Balacobaco, oferecendo um repertório diversificado que agrada a todos os públicos.

Esportes e lazer para todos

O Festival de Verão vai além da música, promovendo competições esportivas gratuitas até o dia 9 de fevereiro. As modalidades incluem altinha, Futmesa, Futebol de Paia, Beach Tennis, Futevôlei, Vôlei de Praia, Skimboard, Canoa OC6, SUP, Bodysurf, Bodyboard e Surf, com atividades realizadas em diversos pontos da cidade.

Interessados em participar das competições podem se inscrever pelo aplicativo Colab ou presencialmente na sede da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, localizada na Praça dos Pescadores, no Centro. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

“O Festival de Verão é um marco no calendário de Saquarema, proporcionando momentos de diversão, integração e lazer para moradores e visitantes. Este ano, preparamos uma programação ainda mais especial, com atrações que vão do esporte à música de qualidade”, destacou o secretário de Turismo, Rafael Castro.

Confira a programação dos shows

10/01 – Show Maneva – Praça do Coração

18/01 – Show Leoni – Praça do Coração

25/01 – Show João Gabriel – Praça do Coração

01/02 – Show Monobloco – Praça do Coração

08/02 – Show Grupo Bom Gosto – Praça do Coração

15/02 – Show Raimundos – Praça do Coração

22/02 – Show Balacobaco – Praça do Coração