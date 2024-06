Festival de vinhos, Wine in Búzios, supera as expectativas de venda dos produtores no primeiro final de semana do evento

Os quatros dias (04), do famoso Festival de Vinhos de Búzios, realizado na Praça Santos Dumont, no Centro, de 30 de maio a 02 de junho, foi um sucesso total de público. A 5ª edição do Wine in Búzios, que acontece até a próxima semana, superou todas as expectativas dos fornecedores no primeiro dia do evento, acabando com os estoques de muitos stands.

O evento que faz parte do calendário oficial do município, tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e da subsecretaria de Eventos. Nos quatro (04) dias, o público pode degustar mais de 150 diferentes rótulos de vinhos, cuidadosamente selecionados para a feira. O evento foi gratuito, e as doses ou garrafas de vinho foram vendidas diretamente nos stands, com preços a partir de R$ 15. De hoje (03), a 09 de junho serão realizadas degustações de vinhos de diferentes vinícolas, com agenda diária de atividades para todos os gostos em vários pontos turísticos da cidade, entre eles: degustação às cegas, jantar harmonizado, oficina de pintura com degustação, Wine Boat e Wine Sunset.

A representante da vinícola Adega Morales, que está situada na região do Ninho, no Norte de Portugal, Maria Beatriz, disse que era a primeira vez que participava da Feira e que ficou surpresa com o evento: “É a primeira vez que a Adega Molares chega na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Está sendo uma belíssima surpresa, estamos impressionadíssimos com o consumo, com o público, com a harmonização do Festival. Enfim, está sendo uma excelente oportunidade para a gente. Certamente, ano que vêm voltaremos com o estande ainda mais equipado. E com muito mais vinho, porque o estoque acabou quase que no primeiro dia”.

Outra novidade do Festival, foi o stand de queijos. O representante da Fazenda São José, de São Pedro da Aldeia, Paulo, disse que é a primeira vez que a fazenda São José participa de uma feira;” hoje a gente trouxe para o Wine in Búzios uma grande novidade da nossa cidade, que são nossos queijos São José. Cada um com uma maturação diferente, com um sabor diferente, de acordo com o tempo dele. A gente tem aqui queijos de 45 dias, 3 meses, 1 ano e 2 anos de maturação. Cada um com um sabor completamente diferente um do outro, por mais que seja cada massa igual. É a primeira vez que participamos do evento, estamos achando o máximo, com uma explosão, tanto com as pessoas, quanto para a Fazenda. Estamos muito satisfeitos com isso. A gente já produz o queijo da Fazenda há 5 anos, testando junto com os amigos, família, e hoje a gente trouxe para o público, para todo mundo poder conhecer. Foi um evento excepcional, com certeza a gente vai voltar”.