Festival do Camarão de Cabo Frio começa na próxima quinta-feira

A Praia do Siqueira vai receber nesta semana mais uma edição do tradicional Festival do Camarão de Cabo Frio. Esse ano o evento que reúne gastronomia e música vai movimentar o bairro com quatro dias de programação. O evento começa às 12h na quinta-feira (3).

Nesta edição os pratos a base de muito camarão custarão 35 reais a unidade. Além de comida boa, a Prefeitura de Cabo Frio investiu em música de qualidade em todos os dias de festa.

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, destacou a tradição da Praia do Siqueira e do evento.

“O bairro da Praia do Siqueira é tradicional e tem uma forte movimentação comunitária em torno da pesca. O Festival do Camarão é um evento que fizemos questão de fortalecer em nosso calendário de eventos, dessa vez oferecendo quatro dias de festival, gerando movimentação financeira e local na Praia do Siqueira e uma excelente opção de lazer para toda a família”, disse.

As barracas estarão a postos a partir das 18h na quinta (3), os shows começam a partir de 19h com o grupo Pagodeando. Na sequência, Léo Parazi comanda a festa.

Na sexta (4), o festival inicia mais cedo, com a venda de pratos a partir das 12h, as atrações musicais animam o público a partir de 16h com o cantor Rubinho. Os shows seguem às 19h com Márcio Freitas e às 21h com Felipe Secco.

Quem escolher o sábado (5) para prestigiar o Festival do Camarão poderá aproveitar a partir das 12h. A trilha sonora do terceiro dia vai ser comandada por vozes femininas, com apresentações de Juliana Feliciano, às 16h, Michele Rosa, às 19h, e Bruna Reis a partir das 21h.

Encerrando festival no domingo (6), o último dia de evento começa a partir das 12h, o primeiro a subir ao palco será o artista Azul Puro Azul, às 16h, mais tarde o grupo Íbis 7 embala o início da noite a partir das 19h. Fechando com chave de ouro, Raylane Mendes comanda a festa a partir das 21h.