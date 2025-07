Festival do Camarão de Cabo Frio terá interdições e desvios no bairro Praia do Siqueira a partir desta quinta

Para garantir a segurança e o bom andamento do Festival do Camarão, que será realizado neste fim de semana na Praia do Siqueira, a Guarda Civil Municipal fará interdições e desvios em pontos estratégicos do bairro Praia do Siqueira. A medida visa organizar o trânsito e facilitar o acesso ao evento, que promete reunir moradores e visitantes em torno do evento gastronômico.

A principal alteração no trânsito será a interdição total da Rua Luiz Feliciano Cardoso, no trecho entre as ruas Gastão Ramalho e Roberto Silveira. Como rota alternativa, os condutores deverão utilizar as ruas paralelas e adjacentes, que estarão devidamente sinalizadas para garantir o fluxo de veículos.

As ruas Acre e Travessa Acre também terão o tráfego redirecionado, com mudanças no sentido de circulação e orientações específicas ao longo do percurso. O fecha ocorrerá na quinta-feira (03), a partir das 5h.

Em determinados pontos, o acesso será permitido apenas a moradores e serviços essenciais. As entradas principais do bairro estarão controladas por agentes da Guarda Civil Municipal, com o suporte de viaturas e reboques para o ordenamento e a fiscalização. Equipes estarão posicionadas em locais estratégicos ao longo de todo o fim de semana, monitorando o trânsito e prestando orientações aos motoristas.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública pede a colaboração da população para que respeite as sinalizações e siga as orientações dos agentes durante o evento.

“A expectativa é de grande circulação de pessoas na região, o que exige uma operação especial para garantir a segurança viária e o sucesso do Festival do Camarão”, destacou o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho.

O evento acontece nos dias 3, 4, 5 e 6 de julho, das 10h às 22h, na orla da Praia do Siqueira, com entrada gratuita.

Confira o mapa completo com as interdições neste link. https://goo.gl/maps/joovbmqTRtAnxsi67?g_st=aw.