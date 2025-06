Festival Frutos do Mar de Tamoios acontece de 13 a 15 de junho

O sabor do litoral vai tomar conta de Tamoios, distrito de Cabo Frio, neste fim de semana com a 3ª edição do Festival Frutos do Mar de Tamoios. O evento acontece de 13 a 15 de junho, à beira-mar, no Pontal de Santo Antônio, próximo à ponte de Barra de São João. A programação reúne gastronomia, música ao vivo e cultura local, com entrada gratuita e mais de 30 barracas oferecendo pratos variados à base de frutos do mar.

As barracas serão montadas na orla, em um dos pontos mais tradicionais de Tamoios, e o festival vai oferece não só o melhor da culinária à base de frutos do mar, mas também a experiência de saborear tudo isso com vista para o mar. O valor do pratos não foi divulgado.

A programação começa na sexta-feira (13) com uma noite dedicada à música gospel. Às 17h, o pastor Reinaldo, da Igreja Batista, abre o evento com uma apresentação teatral. Em seguida, o grupo Plano C comanda o pagode gospel, e o cantor Waguinho encerra a noite como atração principal.

No sábado (14), o festival começa cedo, às 11h30, com show do cantor Adriano Friburguense. Ao longo do dia, a animação fica por conta da dupla Felipe e Luan, das bandas Rick Allen, Mack e da grande atração da noite, a banda Zozi, às 21h. Um dos momentos mais esperados é a degustação e julgamento do melhor prato do festival, às 13h, com premiação às 19h30.