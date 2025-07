Festival Gastronômico e Cervejeiro chega a São Pedro da Aldeia nos dias 18 e 19 de julho

São Pedro da Aldeia se prepara para receber uma novidade que promete movimentar o calendário turístico da cidade: o “São Pedro Gastro Beer Festival”. O festival gastronômico e cervejeiro será realizado pela primeira vez nos dias 18, das 17h às 00h e 19 de julho, das 12h às 00h, na Casa dos Azulejos, no Centro. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, terá como destaque a gastronomia, cervejas artesanais e música ao vivo, com acesso gratuito para moradores e visitantes.

O secretário de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, falou sobre o novo festival aldeense. “O São Pedro Gastro Beer Festival é mais do que um evento, é uma oportunidade para fortalecer o turismo e o desenvolvimento da cidade, promovendo a cultura e fortalecendo a economia local. Convido a todos a comparecerem e sentirem o paladar desse festival produzido com muito carinho pela Secretaria de Turismo de São Pedro da Aldeia”, disse.

Os visitantes poderão contar com uma variedade de opções para o paladar. Pratos como costela gaúcha, churrasco, picanha, torresmo de rolo, sanduíches artesanais, arroz carreteiro, feijão tropeiro, galinhada, além de tortas, brownies, açaí, pastéis e muito mais irão compor o cardápio. Os apreciadores da cervejaria artesanal também se deliciarão com opções para todos os gostos, chopps IPA, pilsen, lager, além de drinks especiais que estarão disponíveis no menu para maiores de 18 anos.

Para completar a experiência, o São Pedro Gastro Beer Festival irá oferecer música ao vivo, promovendo os gêneros Forró e Baião e garantindo a animação durante todo o evento. A iniciativa também irá contar com área kids para a diversão das crianças visitantes.