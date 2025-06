Festival Gospel de Búzios começa nesta sexta-feira 

Mais uma edição do Festival Gospel de Búzios será realizada na Praça da Tia Uia, no bairro da Rasa, nos dias 6 e 7 de junho. O evento, que reúne fé, adoração e muitos louvores, é organizado pela Prefeitura de Búzios, por meio da Subsecretaria de Comunicação e Eventos.

Nesta sexta-feira (6), primeiro dia do evento, quem faz a abertura do festival é o cantor, compositor e multi-instrumentista de música cristã contemporânea Davi Sacer, a partir das 20h.

No sábado (7), será a vez do grupo musical gospel brasileiro Ministério Sarando a Terra Ferida, conhecido por suas letras que enfatizam a fé, a cura e a esperança em Deus, mesmo diante das dificuldades. A apresentação também começa às 20h.

Em ambos os dias, a programação do festival contará com a participação de cantores locais, a partir das 18h, valorizando os talentos da cidade e fortalecendo a cultura gospel regional. Mais do que um evento musical, o Festival Gospel tem como objetivo promover o encontro das igrejas, incentivar o turismo religioso e fomentar a economia da cidade.