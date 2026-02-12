Festival Jesus Água da Vida 2026 oferece atividades gratuitas nas praias de Arraial do Cabo e shows em praça pública

Será a 24ª edição do evento, realizado tradicionalmente durante o Carnaval

A 24ª edição do Festival Jesus Água da Vida (JAV 2026), promovido pela Primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo (PIBAC), será entre os dias 14 e 17 de fevereiro, durante o período de Carnaval. A Prefeitura de Arraial do Cabo está apoiando a realização do evento.

O projeto, que já integra o calendário do município há mais de duas décadas, é uma ação de impacto evangelístico e social que mobiliza cerca de 200 voluntários. Durante o dia, equipes estarão nas praias da cidade oferecendo atividades gratuitas para moradores e turistas, como pintura facial para crianças, confecção de tererê e apresentações culturais com bateria de latas, dança e teatro.

À noite, o público poderá participar do Festival de Música gratuito, realizado em frente ao espaço da igreja, na Praça Pastor Antônio Valadares, no Centro. A programação conta com shows de diversas vertentes da música gospel, como samba e pagode, reggae e música gaúcha. A praça de alimentação funcionará todos os dias a partir das 19h, aberta a toda a população.