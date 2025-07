Festival MotoRock 2025 em Cabo Frio terá show de Capital Inicial

E a abertura já promete ser inesquecível!

Nesta sexta-feira, 11 de julho, a Praia do Forte será palco de um grande show com a banda Capital Inicial, uma das maiores lendas do rock nacional!

Praia do Forte – Cabo Frio

Sexta-feira – 11/07

Show de abertura: Capital Inicial

O evento é gratuito, aberto ao público e pensado para todos os públicos. Ao longo do fim de semana, o Festival MotoRock contará com:

Apresentações musicais de tirar o fôlego

Expositores com peças e produtos exclusivos

Praça de alimentação com diversas opções

Muita cultura biker, liberdade e atitude