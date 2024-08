O Festival Sabores de Cabo Frio chega à 10ª edição com muitos motivos para celebrar! De 06 de setembro a 06 de outubro, mais de 60 estabelecimentos prometem apresentar criações inspiradoras a partir do tema “O Sal da Terra”, que é também uma homenagem a um dos principais ingredientes da gastronomia, além de uma das grandes riquezas da Costa do Sol do Rio de Janeiro. “Ficamos muito felizes em ver o crescimento e a evolução do evento nestes dez anos, em todos os aspectos! A cada edição as receitas ficam mais criativas e os participantes, mais envolvidos e comprometidos com os temas, sempre seguidos à risca e incentivando o resgate de histórias e memórias. Nesta edição, celebramos a pujança da região através de um produto que remete à nossa cultura desde o período colonial”, comemora Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention Bureau, um dos realizadores do evento.

Para comemorar a primeira década de sucesso do Sabores, o evento traz novidades. Uma delas é a realização do Espaço Gourmet em um belíssimo cenário: o Largo de São Benedito, no bucólico, charmoso e histórico Bairro da Passagem. As atividades, que reúnem chefs profissionais e entusiastas, acontecem entre os dias 25 e 28 de setembro (quarta a sábado), das 17h às 21h, em um ambiente projetado pela arquiteta Renata Millem, com obras da artista plástica Gladis Reveilleau.

Para se apresentar no espaço, que também receberá convidados, é preciso fazer inscrição prévia através do site do festival. E mais: os atendentes que mais se destacaram durante o Sabores serão premiados. A votação será definida pelo público.

Preços fixos

O festival segue o exemplo das edições anteriores, com os estabelecimentos apresentando receitas criadas exclusivamente para o Sabores, servidas a preços fixos, na porção Petit (até 200 gramas). Entradas e petiscos custam R$ 34; pratos principais e sanduíches, R$ 39; e sobremesas, R$ 24.

As delícias ficam em cartaz nos estabelecimentos participantes durante todo o período, sendo servidas de acordo com os dias e horários de funcionamento das casas. Uma revista virtual com informações como descritivo dos pratos, endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos poderá ser baixada no celular através de um QR Code disponível no site e nos restaurantes.

“O Sal da Terra”

A inspiração para a décima edição do Festival Sabores de Cabo Frio vem do “ouro branco”, como o sal chegou a ser chamado na região que se desenvolveu economicamente a partir da extração do produto.

A cultura do sal na Costa do Sol do Rio de Janeiro começou ainda no período colonial, ganhando força a partir da segunda metade do século 19. A primeira grande salina brasileira foi instalada em Cabo Frio, em 1828, por Luiz Lindemberg, um adido militar alemão, após receber de Dom Pedro I a concessão de terras às margens da Lagoa de Araruama. No início do século 20 chegaram os salineiros portugueses, impulsionando o surgimento de diversas salinas na região, dando início à produção artesanal de sal no Brasil.

No início dos anos 1940 foi inaugurada a Refinaria Sal Cisne, com uma grande tecnologia industrial para a época, com refino e embalagem do produto. Hoje, 70 anos depois, a Sal Cisne produz 20 mil toneladas de sal por mês, empregando cerca de 500 funcionários da região. A marca é conhecida e reconhecida como referência em sal no mercado brasileiro e também nos países para onde o produto é exportado.