Festival Sabores de Cabo Frio começa nesta sexta-feira com pratos a partir de R$42

Chefs, cozinheiros e doceiras vão contar suas memórias afetivas durante a oitava edição do Festival Sabores de Cabo Frio, que começa a partir desta sexta-feira (2), até o dia 2 de outubro. As criações dos mais de 60 estabelecimentos participantes prometem ser inspiradoras, uma vez que foram elaboradas tendo como tema “Receitas com boas lembranças”.

O festival segue o exemplo das edições anteriores, com os estabelecimentos apresentando receitas criadas ou recriadas exclusivamente para o Sabores, servidas a preços fixos. As entradas e petiscos custam R$ 47; os pratos principais, R$ 67; e as sobremesas, R$ 27, enquanto pizzas e sanduíches saem a R$ 42. As porções serão servidas no tamanho individual dos restaurantes.

As casas podem ainda oferecer o “menu completo do festival”, incrementando a opção escolhida (entrada, prato principal ou sobremesa) com outros passos, ou sugerindo harmonização com bebidas.

As delícias ficam em cartaz nos estabelecimentos participantes durante todo o período, sendo servidas de acordo com o horário de funcionamento dos restaurantes. Uma revista virtual com informações, como descritivo dos pratos, endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos pode ser baixada no celular, através de um QR Code disponível no site e nos restaurantes.

Os pratos do festival podem ser consultados por meio do: www.saboresdecabofrio.com.br