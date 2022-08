Fila de espera por aparelhos auditivos em Búzios está zerada

A demanda reprimida vinha desde de gestões passadas e agravada pela pandemia

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, zerou a fila de espera por aparelhos auditivos no município. Pacientes que aguardavam pelo benefício desde de gestões passadas, e o quadro se agravou devido a pandemia da Covid-19, que restringiu parte dos serviços de saúde, restritos somente a casos de urgência e emergência.

Cada aparelho foi regulado de acordo com o exame de audiometria de cada paciente, o uso do equipamento requer do usuário um período de adaptação.

Para ter de solicitar o aparelho o morador deve procurar a Unidade Básica de Saúde do bairro onde mora, para, após consulta com o médico especialista, caso necessário, ser realizados exames que comprovem a necessidade do aparelho e então feito o encaminhamento para o setor de regulação da Secretaria