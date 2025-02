Filhotes de tartaruga fazem sua estreia no mar de Arraial do Cabo

Neste sábado, dia 22, um espetáculo da natureza encantou quem estava na Praia de Monte Alto, em Arraial do Cabo. 55 filhotes de Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) partiram rumo ao oceano, iniciando sua grande jornada.

A história desses filhotes começou em dezembro de 2024, quando uma tartaruga escolheu essa praia para desovar. Durante 60 dias, especialistas do Instituto BW acompanharam o ninho, garantindo que os ovos estivessem protegidos até a hora certa da eclosão. Assim que os pequenos estavam prontos, o caminho foi liberado para que seguissem, instintivamente, em direção ao mar.

E a história ainda não terminou. No mesmo local, outros 60 ovos seguem em incubação, aguardando o momento da eclosão.

O trabalho do Instituto BW faz parte do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos e do Espírito Santo (PMP-BC/ES), conduzido pelo Ibama. Além do monitoramento, o Instituto atua na reabilitação de animais marinhos e na preservação dos ecossistemas costeiros.

Esse trabalho conta com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, fortalecendo as ações de conservação na cidade.

A presença das tartarugas marinhas na região é um lembrete da importância de cuidar do ambiente. Se encontrar tartarugas, pinguins ou mamíferos marinhos debilitados ou mortos, não os devolva ao mar. Entre em contato com o Instituto BW pelo telefone 0800 991 4800 e aguarde o resgate.