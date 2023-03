Final de semana será de esporte na Praia Grande, em Arraial do Cabo

Neste sábado (18), a Praia Grande vai ser palco de várias atividades esportivas! Logo pela manhã, a partir das 8h30, acontece a abertura da Arena Esportiva montada na orla Flávia Alessandra. Às 9h, atletas da cidade participam do 1º Arraial Fest Futevôlei promovido pela Subsecretaria de Esportes.

Já a tarde, acontece a entrega dos kits aos participantes da prova Arraial Sunset Run, organizada pela Seven, que terá percurso de 6km. A entrega acontece das 13h às 16h30. As inscrições estão abertas ainda e podem ser feitas através do whatsapp da organização do evento (22) 99617-4141.

A partir das 16h, um aulão de Zumba anima o público e às 17h começa o alongamento para a corrida.

Para fechar a programação com muita diversão Luan Schuenckel e Banda fazem um show a partir das 18h30.