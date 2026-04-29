Fiscalização ambiental apreende 100 kg de pescado durante o defeso da Lagoa de Araruama

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, integra uma série de operações de patrulhamento terrestre e lagunar na Lagoa de Araruama. As equipes constataram o exercício ilegal da pesca nas áreas I e II da laguna e já apreenderam 100 kg de pescado, além de equipamentos irregulares. As ações buscam coibir a pesca ilegal durante o período de defeso dos crustáceos, que vai até 30 de junho, garantindo a reprodução das espécies conforme a legislação ambiental vigente.





As operações contam com um efetivo de 15 agentes e mobilizam, de forma integrada, a Guarda Ambiental aldeense, a Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM), assim como as Prefeituras de Cabo Frio e Arraial do Cabo. Ao todo, foram apreendidos 80 kg de camarão-rosa e 20 kg de siri, além de 11 equipamentos irregulares, incluindo redes de arrasto, troias e covos. Seguindo o protocolo de responsabilidade social, parte do pescado apreendido em condições de consumo foi doada para uma instituição de assistência a idosos.

O secretário adjunto de Pesca, Breno dos Santos, acompanha de perto a atuação conjunta entre os municípios. “A integração entre os órgãos ambientais da região é essencial para o sucesso dos resultados alcançados. Nosso foco é inibir as práticas ilegais e assegurar que o ciclo de reprodução da laguna seja respeitado, protegendo o sustento futuro dos nossos pescadores artesanais”, destacou.

As ações de fiscalização seguem intensificadas em toda a extensão da laguna durante os próximos meses de defeso. O período segue a Instrução Normativa MPA/MMA nº 2, de 16 de maio de 2013, alterada pela Portaria SAP/MAPA nº 1.217, de 19 de agosto de 2022. Em caso de denúncias, a população deve ligar para o número (22) 2627-7055 ou enviar mensagems para o WhatsApp (22) 99615-7755. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.