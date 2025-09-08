Pular para o conteúdo
Fiscalização Ambiental autua estabelecimento por corte ilegal de vegetação no Parque Estadual da Costa do Sol

Jornal de Sábado
IMG_2087

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, autuou um estabelecimento comercial flagrado realizando corte irregular de vegetação em área pertencente ao Parque Estadual da Costa do Sol (PECS), no Morro do Telégrafo.

A irregularidade foi identificada durante ronda de rotina da Guarda Marítima e Ambiental nesta sexta-feira (5). Após o flagrante, a equipe de Fiscalização Ambiental foi acionada e realizou a autuação administrativa contra o responsável pela atividade, que não possuía autorização dos órgãos competentes.

O Parque Estadual da Costa do Sol (PECS) é uma das unidades de conservação de maior relevância ecológica da Região dos Lagos, abrigando rica biodiversidade, espécies nativas da Mata Atlântica, fauna silvestre e ecossistemas costeiros e insulares.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, a fiscalização tem papel fundamental na preservação da área. “A proteção ambiental é a nossa prioridade. A ação integrada da Secretaria de Meio Ambiente e da Guarda Marítima e Ambiental reforça nosso compromisso em combater práticas ilegais e garantir a preservação do patrimônio natural de Cabo Frio”, disse.

