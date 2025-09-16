Fiscalização de ordenamento urbano avança no bairro Guarani e Tamoios, em Cabo Frio

Ambiente mais saudável e passeios públicos liberados para todos. Essa é a prioridade da Prefeitura de Cabo Frio, que, por meio da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, realizou ações de ordenamento urbano nesta terça-feira (16) no bairro Guarani, e em Tamoios, onde a operação começou na segunda-feira (15). O objetivo é organizar o espaço público, coibir irregularidades e garantir mais segurança e mobilidade.

No momento da operação no Guarani, os agentes identificaram um carro abandonado na via, além de barco e trailer em área de preservação, carrinho de ambulante, cones e engradados de cerveja obstruindo a calçada, e utensílios diversos em frente a estabelecimentos, prejudicando a passagem dos pedestres.

Em Tamoios, a operação ocorreu na Avenida Independência e na Rodovia Amaral Peixoto, com foco na desobstrução dos passeios públicos utilizados de forma irregular por comerciantes e placas sem autorização espalhadas pelo canteiro central da rodovia.

As iniciativas tiveram caráter educativo, orientando sobre a importância de manter as calçadas desobstruídas e garantindo a livre circulação dos pedestres.

Essas ações de fiscalização fazem parte de um conjunto de operações já realizadas em bairros como Praia do Siqueira e Gamboa, e seguirá em outros pontos da cidade.

Segundo o secretário-adjunto de Licenciamento e Fiscalização Vitor Sá, “Nosso objetivo é garantir que os espaços públicos sejam organizados e acessíveis, desobstruindo calçadas e vias, removendo objetos abandonados ou irregulares. Assim, qualquer pessoa, seja uma mãe com carrinho ou alguém em cadeira de rodas, pode se deslocar com segurança e liberdade pelas ruas da cidade.”

Irregularidades podem ser comunicadas à Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, no Braga, ou à Superintendência de Licenciamento e Fiscalização, no Unapark (Unamar), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.