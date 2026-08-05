Fiscalização do defeso dos peixes segue na Lagoa de Araruama

Jornal de Sábado
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A fiscalização do período de defeso dos peixes na Lagoa de Araruama segue sendo realizada por equipes de cinco municípios da Região dos Lagos. 

A pesca de peixes está proibida desde o último sábado (1º) e permanecerá suspensa até 31 de outubro para garantir o período de reprodução das espécies e preservar o equilíbrio do ecossistema. 

A operação é coordenada pela Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio e reúne agentes de Arraial do Cabo, Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.

As equipes atuam por terra e pela água, com patrulhamento, abordagens, orientação aos pescadores e fiscalização para combater a pesca irregular. 

Segundo a Portaria SAP/MAPA nº 1.217/2022, durante o período de defeso fica proibida a pesca de peixes em toda a Lagoa de Araruama. 

O secretário de Meio Ambiente de Araruama, Carlos Siqueira, explicou que, além da fiscalização, o objetivo é orientar quem frequenta a lagoa. 

“Durante esse período fica proibida toda a pesca e a Guarda Marítima Ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente estarão atuando em conjunto visando orientar os pescadores e demais pessoas que estejam na orla, além da fiscalização tradicional que visa coibir a prática da pesca”, afirmou. 

Quem desrespeitar a proibição poderá responder por infração ambiental e sofrer as penalidades previstas na legislação. 

A população também pode colaborar com o trabalho das equipes. Denúncias de pesca irregular podem ser feitas pelo telefone 153, da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio.

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