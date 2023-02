Fiscalização do Procon de São Pedro da Aldeia apreende mais de 200 produtos suspensos pela Anvisa

O Procon de São Pedro da Aldeia realizou, na quinta-feira (02/02), uma fiscalização nas farmácias e comércios da cidade. A operação teve o apoio da Vigilância Sanitária Municipal e apreendeu cerca de 255 pomadas para modelar e trançar cabelos, cuja venda está suspensa pela Anvisa, em razão de ausência de autorização e efeitos adversos provocados no consumidor. Ao todo, treze estabelecimentos foram notificados.

O diretor do Procon no município, Eduardo Gomes, ressalta a importância da participação do consumidor aldeense nesta operação. “Nós alertamos o consumidor da cidade para que, ao identificar a venda de algum desses produtos, seja imediatamente denunciado ao Procon ou à Vigilância Sanitária Municipal. Da mesma forma, aqueles que tiveram contato com alguns destes produtos e que, porventura, o uso tenha lhes causado reações adversas, que procure imediatamente uma unidade hospitalar para atendimento”, disse.



Confira a relação dos produtos apreendidos durante a operação e que estão suspensos pela Anvisa: