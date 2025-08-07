Fiscalização em Cabo Frio retira cercas irregulares da área do Mico-Leão-Dourado

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, realizou, nesta terça-feira (6), mais uma ação de fiscalização no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado como parte das atividades rotineiras de proteção ambiental. A operação também foi realizada em atendimento a um pedido do Ministério Público e contou com o apoio da 8ª Unidade de Policiamento Ambiental de Cabo Frio (Upam), da Guarda Marítima Ambiental e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

A equipe se dirigiu a uma área sob monitoramento onde foram identificadas criações irregulares de cavalos, prática proibida dentro da unidade de conservação, bem como a criação de outros animais, como porcos e aves. Apesar de já ter sido notificada anteriormente, a pessoa responsável pela área continuava desrespeitando as normas ambientais.

Durante a fiscalização, uma nova notificação foi emitida exigindo a retirada imediata dos animais e a remoção das cercas instaladas de forma irregular no interior do parque. A operação faz parte de um esforço contínuo para coibir atividades que comprometem a preservação da fauna e flora da região..

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Jailton Nogueira, o objetivo da fiscalização é garantir o cumprimento da legislação ambiental e a proteção efetiva das áreas de preservação:

“A criação de animais em áreas protegidas é expressamente proibida e compromete os esforços de conservação. Estamos atuando de forma firme e contínua para assegurar que o Parque do Mico-Leão-Dourado cumpra sua função ecológica, e que práticas irregulares sejam corrigidas, sempre respeitando os trâmites legais e as orientações do Ministério Público”, destacou Jailton.