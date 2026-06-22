Fiscalização identifica desvio de 861 mil litros de água em seis comércios de São Pedro da Aldeia

A Prolagos identificou, na sexta-feira (19), furtos de água em seis estabelecimentos comerciais no Centro de São Pedro da Aldeia. Segundo a empresa, a estimativa é de que cerca de 861 mil litros de água tenham sido desviados nos últimos 12 meses.

Após a confirmação dos furtos, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar a ocorrência. As ligações clandestinas foram removidas pelas equipes da concessionária.

O De acordo com o supervisor de Fiscalização da Prolagos, Fabio Soares, o combate às ligações clandestinas é fundamental para garantir a qualidade do abastecimento.

“As fraudes prejudicam o abastecimento, reduzem a pressão na rede e afetam diretamente os clientes que utilizam o serviço de forma regular. Nossas equipes atuam continuamente para identificar essas irregularidades e preservar um sistema que beneficia toda a população”, reforça.

O furto de água é crime previsto no artigo 155 do Código Penal. Além disso, as ligações irregulares podem representar riscos à saúde, devido à possibilidade de contaminação da rede, e provocar vazamentos capazes de comprometer a estrutura dos imóveis.

A concessionária afirmou que mantém ações permanentes de fiscalização em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e forças de segurança. Segundo a empresa, mais de 9 mil irregularidades foram identificadas em 2025 nos cinco municípios atendidos pela concessionária.